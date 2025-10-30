Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti. Küresel piyasalarda uzun süredir beklenen bu karar, altın fiyatlarında anlık sert dalgalanmalara neden oldu. Değerli metal, Fed yetkililerinin faiz indirimlerine ilişkin çelişkili açıklamaları sonrası sert düşüş yaşasa da 30 Ekim sabahı bir miktar toparlanma gösterdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ve gram altın kaç TL? İşte, 30 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı!