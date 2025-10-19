Altın fiyatları alış-satış tablosu her gün olduğu gibi 18 Ekim 2025 Cumartesi günü de gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Artışta FED’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler, jeopolitik gelişmeler, ekonomiye ilişkin belirsizlikler, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve fon girişleri etkili oluyor. An itibarıyla ons altın 4.292 dolardan işlem görürken, gram altın 5.778 TL, Cumhuriyet altını ise 36.978 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 18 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…