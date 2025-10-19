Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP 18 EKİM: Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları 18 Ekim 2025: Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları 18 Ekim 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ve ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle güvenli liman talebini artıyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Ons altın bu sabah 4379 doları görerek tarihi zirvesini yenilerken, gram altın 5900 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 19.10.2025 - 17:59 Güncelleme: 19.10.2025 - 17:59
        Bankaların emekli promosyon kampanyaları
        Bankaların emekli promosyon kampanyaları
