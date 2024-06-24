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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 25 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek ve gram altın kaç TL oldu?

        Altın alacaklar dikkat! 25 Haziran 2024 altın fiyatlarında son durum

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yeni haftaya yükselişle başladı. 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.25 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 325 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 453 TL'den alıcı buluyor. İşte, 25 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 07:38 Güncelleme: 25.06.2024 - 00:33
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