Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.218,58 %-0,49
        DOLAR 32,3066 %0,15
        EURO 34,8361 %0,06
        GRAM ALTIN 2.444,47 %0,49
        FAİZ 43,15 %-1,93
        GÜMÜŞ GRAM 29,19 %-0,70
        BITCOIN 61.010,00 %0,02
        GBP/TRY 40,4150 %-0,12
        EUR/USD 1,0771 %-0,10
        BRENT 82,79 %-1,30
        ÇEYREK ALTIN 3.996,71 %0,49
        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 12 Mayıs 2024 hafta sonu altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları hafta sonu yükseliyor! 12 Mayıs Pazar canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın yükselmeye başladı. Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları değer kazandı. 12 Mayıs Pazar günü altının ons fiyatı 3 bin 361 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 444 TL'ye yükseldi. İşte, 12 Mayıs 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 08:10 Güncelleme: 12.05.2024 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli maaş zammı netleşiyor!
        Emekli maaş zammı netleşiyor!
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza!
        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza!
        Brezilya'da sel felaketi: 137 ölü
        Brezilya'da sel felaketi: 137 ölü
        Yeni doğan bebek sokağa terk edildi
        Yeni doğan bebek sokağa terk edildi
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Suç örgütü çökertildi
        Suç örgütü çökertildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Habertürk Anasayfa