        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ RAKAMLARI! Altın hareketlendi! 18 Ekim bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları hareketlendi! 18 Ekim bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları hareketliliği hafta sonu devam ediyor. Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları grafiği sürekli değişirken alım satım yapacak vatandaşlar güncel rakamları merak ediyor. Yatırımcılar, ABD'deki banka krizi ve FED'in faiz indirimi sinyalleriyle altına yöneliyor. Hafta başından itibaren rekor tazeleyen altında ons 4,359 dolardan işlem gördü. Öte yandan çeyrek altın fiyatı 9.134 TL'den alıcı buldu. Peki 18 Ekim bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları son durum

        Giriş: 18.10.2025 - 08:06 Güncelleme: 18.10.2025 - 15:21
