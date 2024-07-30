Altın fiyatları düşüşte! 30 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu
Geçtiğimiz hafta sürekli düşüş yaşayan altın fiyatları, haftaya yükselişle başladı ancak ivmesini Salı günü için koruyamadı ve yeniden düşüşe geçti. Bugün gram altın 2 bin 534 TL'den, çeyrek ise 4 bin 54 TL'den işlem görüyor. İşte, 30 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Küresel piyasalarda geçen hafta teknoloji şirketlerinin beklentileri karşılamayan finansal sonuçlarının ardından oynaklığın arttığı görülürken gelecek hafta gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
Geçen hafta ABD'de yoğunlaşan bilanço takviminin hisse ve sektör bazlı etkileri dünya geneline yayılırken açıklanan büyüme verilerinin ardından ülkede güçlenen "yumuşak iniş" beklentisi ise kayıpların kısmen telafi edilmesine yardımcı oldu.Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak ipuçlarının varlık fiyatlarını etkileyeceği öngörülüyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın yıl sonuna kadar yapacağı 3 toplantıda da faiz indirimine gidebileceği ihtimalini öne çıkarırken özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin söz konusu beklentileri değiştirebileceği ifade ediliyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 30 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR
Gram altın Pazartesi günü 2 bin 537 liradan kapanış yaparken; 29 Temmuz Pazartesi günü de 2 bin 534 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 60 liradan, 4 bin 54 liraya geriledi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.534,24
Satış: 2.534,71
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.383,54
Satış: 2.384,84
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.054,79
Satış: 4.144,25
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.219,16
Satış: 16.526,32
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.084,24
Satış: 8.288,51
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.219,16
Satış: 16.526,32
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.941,10
Satış: 17.363,77
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.375,76
Satış: 1.809,99
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.331,10
Satış: 2.470,37