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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 30 Temmuz: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları düşüşte! 30 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Geçtiğimiz hafta sürekli düşüş yaşayan altın fiyatları, haftaya yükselişle başladı ancak ivmesini Salı günü için koruyamadı ve yeniden düşüşe geçti. Bugün gram altın 2 bin 534 TL'den, çeyrek ise 4 bin 54 TL'den işlem görüyor. İşte, 30 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 07:32 Güncelleme: 30.07.2024 - 07:32
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