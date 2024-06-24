Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI altın fiyatları son dakika: 24 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek ve gram altın kaç TL?

        Altın alacaklar dikkat! 24 Haziran altın fiyatlarında son durum

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yeni haftaya yükselişle başladı. 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.25 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 325 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 453 TL'den alıcı buluyor. İşte, 24 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 07:38 Güncelleme: 24.06.2024 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asgari ücrete ara zam var mı?
        Asgari ücrete ara zam var mı?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!
        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
        İmdadına bot yetişti
        İmdadına bot yetişti
        Dünyada ilk kez bir çocuğun kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi: 'Artık gelecek daha parlak'
        Dünyada ilk kez bir çocuğun kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi: 'Artık gelecek daha parlak'
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        İsrail beyaz fosforla saldırdı
        İsrail beyaz fosforla saldırdı
        Almanya liderliği son nefeste aldı
        Almanya liderliği son nefeste aldı
        Habertürk Anasayfa