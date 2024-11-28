Altın düşüşte! 28 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Dünya genelinde son dönemde artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz indirim adımlarına ilişkin fiyatlamalar varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı. ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın kabinesinin yavaş yavaş şekillenmeye başlaması siyasi belirsizliklerin biraz olsun giderilmesine yardımcı olurken, Trump'ın politikalarıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritası arasında çıkabilecek olası uyumsuzluklar yatırımcıları tedirgin etmeyi sürdüren bir başka unsur olmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 28 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek aydaki toplantıda da faiz indireceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi risk iştahını desteklerken, dünya genelinde açıklanan yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.
ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali hala varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, artan jeopolitik riskler yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.
Bununla birlikte, ABD'de 20 Ocak'ta Başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın izleyeceği vergi politikası ve ithal mallara uygulamayı planladığı tarifelerin nasıl sonuçlar vereceğiyle ilgili belirsizlikler varlığını koruyor.
Analistler, küresel gerginliklerin yanı sıra Trump ile Fed yönetimi arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini belirtti.
Para piyasalarında fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı, politika faizini yüzde 40 ihtimalle sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 28 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN DÜŞÜŞTE!
27 Kasım Çarşamba günü 2 bin 956 lira olan gram altın 28 Kasım Perşembe günü 2 bin 937 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 730 lira iken, 4 bin 700 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.937,26
Satış: 2.937,60
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.636,4400
Satış: 2.636,7900
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.700,7000
Satış: 4.804,1800
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.801,8000
Satış: 19.157,9700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.750,00
Satış: 19.915,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.369,86
Satış: 9.605,97
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.798,46
Satış: 19.153,18
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.236,23
Satış: 20.750,55
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.641,57
Satış: 2.484,91
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.763,05
Satış: 2.916,02
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