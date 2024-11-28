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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 28 Kasım 2024: Altın düşüşte! Bugün gram çeyrek altın ne kadar?

        Altın düşüşte! 28 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Dünya genelinde son dönemde artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz indirim adımlarına ilişkin fiyatlamalar varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı. ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın kabinesinin yavaş yavaş şekillenmeye başlaması siyasi belirsizliklerin biraz olsun giderilmesine yardımcı olurken, Trump'ın politikalarıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritası arasında çıkabilecek olası uyumsuzluklar yatırımcıları tedirgin etmeyi sürdüren bir başka unsur olmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 28 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 07:11 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:22
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