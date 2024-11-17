Altın fiyatlarındaki durgunluk sürüyor! 17 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
ABD'de Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikaların faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlik oluşturmasının da etkisiyle değer kaybeden altının ons fiyatı, haftalık bazda 3,5 yılın en kötü performansını sergiledi. Bu belirsizlikler ülkede enflasyonun düşüş hızıyla Fed'in faiz indirim süreçlerine yönelik soru işaretleri oluşturdu. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken ABD tahvil faizleri yükseldi. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 17 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.
Trump'ın başkanlığının kesinleşmesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığı görülürken, yeni dönemde Trump'ın atacağı adımlar yeniden piyasalardaki en önemli konulardan biri haline geldi.
Özellikle Asya ve Avrupa'da yeni ticaret tarifeleri konulabileceği endişesi öne çıkarken, kripto para piyasası başta olmak üzere görece riskli varlıkların yukarı yönlü hareket etmesi dikkati çekti.
Öte yandan Fed politika faizini beklentiler dahilinde bu yıl ikinci kez indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti.
Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 17 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARINDA DURGUNLUK
14 Kasım Perşembe günü 2 bin 812 lira olan gram altın 15 Kasım Cuma günü 2 bin 843 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 498 lira iken, 4 bin 548 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.836,60
Satış: 2.837,00
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.562,25
Satış: 2.564,24
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.538,57
Satış: 4.638,50
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.154,27
Satış: 18.497,25
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.400,00
Satış: 19.536,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.048,77
9.277,00
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.154,27
Satış: 18.497,25
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.732,06
Satış: 20.227,99
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.611,42
Satış: 2.447,66
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.714,05
Satış: 2.861,58
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