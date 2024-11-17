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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 17 Kasım 2024: Altındaki durgunluk sürüyor! Bugün gram ve çeyrek altın ve ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarındaki durgunluk sürüyor! 17 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        ABD'de Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikaların faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlik oluşturmasının da etkisiyle değer kaybeden altının ons fiyatı, haftalık bazda 3,5 yılın en kötü performansını sergiledi. Bu belirsizlikler ülkede enflasyonun düşüş hızıyla Fed'in faiz indirim süreçlerine yönelik soru işaretleri oluşturdu. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken ABD tahvil faizleri yükseldi. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 17 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 08:57 Güncelleme: 17.11.2024 - 08:57
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