Altında yükseliş! 16 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle temmuz-eylül döneminde yüzde 13,2 yükselerek 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancına ulaştı. ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizinde indirime gitmesi sonrasında talebin artacağına ilişkin beklentilerin öne çıkması da altının ons fiyatını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı. İşte, 16 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladı.
Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller fiyatlamalara dahil olsa da yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 16 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTINDA YÜKSELİŞ!
15 Ekim Salı günü 2 bin 923 lira olan gram altın 16 Ekim Çarşamba günü 2 bin 945 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 677 lira iken, 4 bin 710 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.945,0120
Satış: 2.945,5290
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.668,4500
Satış: 2.668,8400
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.710,1700
Satış: 4.813,7500
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.847,8000
Satış: 19.203,9200
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.853,00
Satış: 20.033,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.386,79
Satış: 9.623,70
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.832,42
Satış: 19.188,54
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.030,47
Satış: 20.533,66
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.650,42
Satış: 2.497,34
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.777,43
Satış: 2.934,19
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