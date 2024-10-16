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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 16 Ekim 2024: Altında yükseliş! Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Altında yükseliş! 16 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle temmuz-eylül döneminde yüzde 13,2 yükselerek 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancına ulaştı. ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizinde indirime gitmesi sonrasında talebin artacağına ilişkin beklentilerin öne çıkması da altının ons fiyatını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı. İşte, 16 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 07:43 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:25
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