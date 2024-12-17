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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 18 ARALIK 2024: Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. FED faiz kararı öncesinde altın fiyatları durgun seyrini sürdürüyor. Haftanın ikinci iş gününde gram altın fiyatı 2 bin 970 lirayken, ons altın 2 bin 640 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 18 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 07:27 Güncelleme: 18.12.2024 - 00:06
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