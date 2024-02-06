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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 6 Şubat 2024 gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın alış-satış fiyatları - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 6 Şubat 2024 gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları haftanın ikinci iş günü olan 6 Şubat salı günü nispeten sabit bir seyir izliyor. Gram altın 2 bin lira civarında işlem görürken, çeyrek altın ise yaklaşık 3 bin 260 lira seviyelerinde. Güncel altın fiyatlarını merak edenler için detaylı bilgileri haberimizde derledik. İşte, 6 Şubat 2024 canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.02.2024 - 19:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:08
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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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