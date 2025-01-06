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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 6 OCAK 2025: Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın ivmesini koruyamıyor. Yaklaşık iki aydır dalgalı seyreden altının gram fiyatı, 3 bin lira seviyesine takıldı. Ons altın güne 2639 dolardan, gram altın ise 2998 liradan başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 6 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 07:22 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:59
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