Altın fiyatları düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın ivmesini koruyamıyor. Yaklaşık iki aydır dalgalı seyreden altının gram fiyatı, 3 bin lira seviyesine takıldı. Ons altın güne 2639 dolardan, gram altın ise 2998 liradan başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 6 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları 6 Ocak 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın fiyatları, yaklaşık iki aydır dalgalı seyir izliyor. Altının gram fiyatı, 3 bin lira eşiğini aşmakta zorlanıyor. Fed'in 2025 yılında faizi 2 defa indireceğine dair yaptığı açıklama sonrasında altın tarafında ivme kaybı yaşandı. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 6 Ocak 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Geçtiğimiz hafta 3 bin 32 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı geriledi. Gram altın, bugün 2 bin 993 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 893 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.992,8620
Satış: 2.993,2710
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.640,6000
Satış: 2.641,0100
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.788,3000
Satış: 4.893,7300
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.154,6900
Satış: 19.516,5100
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.642,00
Satış: 19.803,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.541,82
Satış: 9.782,20
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.143,47
Satış: 19.504,56
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.048,62
Satış: 20.552,47
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.632,22
Satış: 2.473,71
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.747,87
Satış: 2.899,65
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.803,00
Satış: 49.393,00
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