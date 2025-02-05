Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT 2025: Altın rekor seviyeye yakın! Bugün Cumhuriyet altını, ons, yarım, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları rekora yakın! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 5 Şubat 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin ardından gelen ertelemelerin belirsizliği artırdığı ve güvenli liman talebini desteklemesiyle rekor seviyeye yakın sabit kaldı. Güne 3258 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3.274 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 5 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 00:35 Güncelleme: 05.02.2025 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
        En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
        Emekli promosyon banka ücretleri güncellendi!
        Emekli promosyon banka ücretleri güncellendi!
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
        Bazı seferler iptal edildi
        Bazı seferler iptal edildi
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        Trump'tan kritik İran kararı
        Trump'tan kritik İran kararı
        Öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı
        Öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        "Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım"
        "Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım"
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Habertürk Anasayfa