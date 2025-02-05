Altın rekor seviyede! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 5 Şubat 2025 Çarşama günü için araştırılmaya başlandı. Altın, ABD-Çin ticaret savaşının güvenli liman talebini körüklemesiyle neredeyse yüzde 1 yükseldikten sonra rekor seviyeye geldi. Külçe, Çarşamba günü ons başına 2.849,05 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gün önce Çin ithalatına yüzde 10'luk bir gümrük vergisi koymasının ardından geldi ve bu da Pekin'den hızlı bir misilleme gelmesine neden oldu. İşte, 5 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
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Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın üçüncü iş gününde de yakından takip ediliyor. Altın ticaret savaşlarının etkisi ile ons başına 2.849,05 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 852 liradan, gram altın 3 bin 298 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Şubat 2025 Altın fiyatları alış satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3286 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3282 lira, en yüksek de 3302 lirayı gördü. Şu sıralar 3298 liradan alıcı buluyor ve tarihi yüksek seviyesinde.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.297,4960
Satış: 3.298,0160
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.852,11
Satış: 2.852,86
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.275,9900
Satış: 5.392,3700
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.105,1600
Satış: 21.502,3100
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 21.417,00
Satış: 21.589,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.520,37
Satış: 10.785,95
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.106,71
Satış: 21.505,93
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 21.634,73
Satış: 22.183,76
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.785,17
Satış: 2.652,54
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.996,38
Satış: 3.161,00
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 53.213,00
Satış: 53.864,00
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