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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT 2025: Altın rekor seviyede! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın rekor seviyede! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 5 Şubat 2025 Çarşama günü için araştırılmaya başlandı. Altın, ABD-Çin ticaret savaşının güvenli liman talebini körüklemesiyle neredeyse yüzde 1 yükseldikten sonra rekor seviyeye geldi. Külçe, Çarşamba günü ons başına 2.849,05 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gün önce Çin ithalatına yüzde 10'luk bir gümrük vergisi koymasının ardından geldi ve bu da Pekin'den hızlı bir misilleme gelmesine neden oldu. İşte, 5 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 08:31 Güncelleme: 05.02.2025 - 08:31
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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