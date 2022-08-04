Dünyada yaşanan gelişmeler ve döviz kurundan etkilenen altın fiyatları değişiklik gösteriyor. Spot altın yüzde %0,42 artış ile 1.021,84 TL seviyelerinde işlem görürken ons altın yüzde %0,38 artış ile 1.765,70 TL'den güne başladı. Ekonomi takipçileri ve yatırımcılar " 4 Ağustos 2022 Perşembe altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtını arıyor. Canlı altın fiyatlarını sizler için haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı alış - satış rakamları...

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