        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 31 EKİM 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın kaç lira?

        Altın fiyatları toparlanıyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed yetkililerinin faiz indirimlerine ilişkin çelişkili açıklamaları nedeniyle altında sert düşüş yaşandı. Değerli metal, yaşanan kayıpların ardından kısmen toparlandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 31 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 00:07 Güncelleme: 31.10.2025 - 00:07
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
