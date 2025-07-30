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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 TEMMUZ 2025: Altın Fed kararı öncesi yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın Fed kararı öncesi yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 30 Temmuz Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, kritik ekonomik veriler ve ABD'nin ticaret görüşmeleri sonuçları öncesinde yatay seyrediyor. Güne 4 bin 340 liradan başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 4 bin 336 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın kaç TL? İşte 30 Temmuz 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 07:57 Güncelleme: 30.07.2025 - 09:53
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