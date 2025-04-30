Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 30 Nisan Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Trump'ın otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmeye yönelik imzaladığı kararname sonrası yatay seyrediyor. Anlık verilere göre, saat 10.10 itibarıyla gram altın 4094 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 6696 TL, tam altın ise 27.046 TL'den satışa sunuluyor. İşte 30 Nisan 2025 güncel 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın fiyatları alış-satış rakamları...
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Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmesi ve çeşitli ülkelerle ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmesinin ardından Salı günü yaşadığı düşüşten sonra yatay seyretti. Altının ons fiyatı, önceki seansta yüzde 0,8’lik düşüşün ardından 3.316 dolar civarında işlem gördü. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 30 Nisan 2025 Çarşamba 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları son durum…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.094,1120
Satış: 4.094,5210
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.309,0200
Satış: 3.309,8500
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.552,18
Satış: 6.696,24
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.202,3200
Satış: 26.696,2800
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.817,00
Satış: 27.046,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.063,53
Satış: 13.392,48
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.208,96
Satış: 26.703,04
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.249,91
Satış: 27.938,11
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.250,36
Satış: 3.196,42
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.752,34
Satış: 3.955,92
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.629,00
Satış: 67.668,00
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