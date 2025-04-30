Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2025: Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 30 Nisan Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Trump'ın otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmeye yönelik imzaladığı kararname sonrası yatay seyrediyor. Anlık verilere göre, saat 10.10 itibarıyla gram altın 4094 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 6696 TL, tam altın ise 27.046 TL'den satışa sunuluyor. İşte 30 Nisan 2025 güncel 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 07:51 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Askerlik yerleri açıklandı
        Askerlik yerleri açıklandı
        1381 engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı?
        1381 engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Yemin etti
        Yemin etti
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Habertürk Anasayfa