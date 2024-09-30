Altın fiyatlarında düşüş! 30 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Uzun bir süredir altında devam eden yükseliş, geçen haftanın sonuna doğru yerini düşüşe bıraktı. Üst üste kendi rekorunu kıran altın fiyatlarındaki gerileme, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 30 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
- 1
Dünyada pandemi etkisiyle yükselen enflasyon oranları düşerken, enflasyon endişelerinin yerini ekonomik durgunluk korkuları almaya başladı. Bunun etkisiyle eylül ayında başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde 27 ülkede faiz indirimi kararları alındı.
Fed geçtiğimiz hafta 50 baz puanlık faiz indirimine giderek, Mart 2020'den bu yana ilk indirim kararını aldı. Eylül ayında en yüksek faiz indirimi 200 baz puanla Pakistan Merkez Bankası'ndan geldi. Bunu, 100 baz puanla Moğolistan takip etti. Eylülde 8 ülke 50 baz puanlık faiz indirimine giderken, 15 ülke 25 baz puanlık faiz indirimine gitti.
Eylülde indirime gitmeyen ancak gevşeme adımlarına önceden başlayan merkez bankalarından birisi de İngiltere Merkez Bankası (BoE) oldu. Aralık 2021-Ağustos 2023 arasında faiz oranını yüzde 0.1'den yüzde 5.25'e yükselten banka Ağustos ayında 25 baz puanlık indirime gitmişti. Eylül ayını ise pas geçti. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 30 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
- 2
GÜNLER SONRA ALTINDA GERİLEME!
27 Eylül Cuma günü 2 bin 928 lira olan gram altın, 29 Eylül Pazar günü 2 bin 919 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 685 liradan, 4 bin 671 liraya geriledi.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.913,5070
Satış: 2.913,9570
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.663,6600
Satış: 2.664,0000
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.663,9300
Satış: 4.766,5200
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.652,2900
Satış: 19.005,0300
-
- 7
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.837,00
Satış: 19.998,00
- 8
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.299,13
Satış: 9.533,78
- 9
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.656,56
Satış: 19.009,24
-
- 10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.199,39
Satış: 20.706,72
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.649,02
Satış: 2.493,82
- 12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.775,16
Satış: 2.929,05
-