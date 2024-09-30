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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 30 Eylül 2024: Altın fiyatlarında düşüş! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş! 30 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Uzun bir süredir altında devam eden yükseliş, geçen haftanın sonuna doğru yerini düşüşe bıraktı. Üst üste kendi rekorunu kıran altın fiyatlarındaki gerileme, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 30 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 07:16 Güncelleme: 30.09.2024 - 07:16
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