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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2024: Altın fiyatları inişli çıkışlı! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları inişli çıkışlı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları alış-satış rakamları Noel tatili sonrası küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte yatırımcıların odağında yer alıyor. Altın almak veya satmak isteyenler, piyasalardaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. Haftanın ilk iş gününde saat 9.50 itibarıyla ons altın 2 bin 626 liradan, çeyrek altın ise 4862 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 30 Aralık 2024 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 07:31 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:50
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