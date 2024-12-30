Altın fiyatları inişli çıkışlı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları alış-satış rakamları Noel tatili sonrası küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte yatırımcıların odağında yer alıyor. Altın almak veya satmak isteyenler, piyasalardaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. Haftanın ilk iş gününde saat 9.50 itibarıyla ons altın 2 bin 626 liradan, çeyrek altın ise 4862 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 30 Aralık 2024 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları 30 Aralık Pazartesi günü canlı grafiği araştırılıyor. Altın yatırımcıları 3 bin lira seviyesine hasret kaldı. Fiziki altında 3 bin lira seviyesi kuyumcularda aşılsa da reel olarak gerçek seviyelere yaklaşamadı. ABD'de faizlerin 2025'te 2 defa ineceği beklentisi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Haftanın ilk iş gününde altının gram fiyatı 2 bin 976 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, 30 Aralık Pazartesi günü 2 bin 974 liradan, çeyrek altın 4 bin 862 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.973,6730
Satış: 2.974,1610
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.626,2700
Satış: 2.626,7400
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.758,0000
Satış: 4.862,6600
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.032,4600
Satış: 19.392,0600
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.329,00
Satış: 19.683,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.488,36
Satış: 9.727,91
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.036,21
Satış: 19.396,32
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.747,05
Satış: 20.243,46
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.618,14
Satış: 2.461,75
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.724,98
Satış: 2.882,17
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.097,00
Alış: 48.973,00
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