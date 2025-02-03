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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 3 ŞUBAT 2025: Altın haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran gram altın bu haftaya yüzde 1 civarında düşüşle başladı. Güne 3230 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3220 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 07:24 Güncelleme: 03.02.2025 - 09:58
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