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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ŞUBAT 2025: Altında sert düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre ters yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son iş gününde yakından takip ediliyor. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 17 artış yaşayan altın düşüşe geçti. Altın fiyatları tarihi zirvesinden gerileme yaşadı ve yüzde 3 oranında düzeltme gerçekleştirdi. Güne 3366 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3363 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 11:43 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:43
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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