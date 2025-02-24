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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükseliyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 24 Şubat 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yılbaşından bu yana yüzde 16 civarında prim yapan altın güçlü duruşunu sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına ilişkin sivri çıkışları, jeopolitik söylemler ve doların küresel piyasalarda güç kazanması altını destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Güne 3438 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3442 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 24 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 07:25 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:57
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