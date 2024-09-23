Fed'in çarşamba günü 50 baz puanlık faiz indirim kararı almasının ardından bugün de Japonya Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bırakmasıyla altındaki yükseliş haftanın son işlem gününe taşındı.

Altının ons fiyatı 2.614 doların üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 1'i aşarken haftalık yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı. Böylece altın dolar bazında yatırımcısına 2024 genelinde şu ana kadar yüzde 27 kazandırmış oldu.

Analistler teknik olarak 2.650 doların direnç olarak öne çıktığını bu direncin kırılması durumunda orta vadede 2.804 doların gündeme gelebileceğini belirtti.

Fed'in faiz indirimlerine güçlü bir şekilde başlaması doları görece zayıflatırken bu durum altına talebi artırıyor. Uzmanlar bunun yanında İsrail odaklı yaşanan jeopolitik gerilimlerin de altını destekleyen bir diğer unsur olduğuna dikkat çekiyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 24 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...