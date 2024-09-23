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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 23 Eylül 2024: Altında yeni rekor!! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altında yeni rekor! 23 Eylül güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Geçen hafta rekor üzerine rekor kırarak, yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları bu haftaya yeni bir rekorla başladı. Pazartesi günü gram altın 2 bin 800 TL seviyesini gördü! Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 23 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 07:16 Güncelleme: 23.09.2024 - 07:16
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