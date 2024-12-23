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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 23 ARALIK 2024: Altın düşüş sonrası toparlanıyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüş sonrası toparlanıyor! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 23 Aralık Pazartesi günü verileri araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesiyle düşüş eğilimine giren altın yeniden toparlanıyor. Gram altın 2.970 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Aralık 2024 altın fiyatları son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 07:22 Güncelleme: 23.12.2024 - 07:22
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