Altın fiyatları düşüş sonrası toparlanıyor! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 23 Aralık Pazartesi günü verileri araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesiyle düşüş eğilimine giren altın yeniden toparlanıyor. Gram altın 2.970 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Aralık 2024 altın fiyatları son durum...
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Altın fiyatları 23 Aralık Pazartesi günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Fed’in politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesinin ardından gerileyen altın yeniden toparlanıyor. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Saat 07.30 itibarıyla gram altın 2 bin 970 lira, çeyrek altın 4 bin 856 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 23 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
20 Aralık Cuma günü gram altın fiyatı 2 bin 938 liraya, çeyrek altın ise 4 bin 805 liraya gerilemişti. 23 Aralık Pazartesi bugün ise gram altın 2 bin 970 TL’den, çeyrek altın ise 4 bin 856 TL’den işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.969,9160
Satış: 2.970,4480
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.623,8500
Satış: 2.624,4100
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.751,8300
Satış: 4.856,5800
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.006,9000
Satış: 19.366,3000
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.424,00
Satış: 19.732,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.471,32
Satış: 9.709,99
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.002,02
Satış: 19.360,59
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.916,48
Satış: 20.417,06
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.628,52
Satış: 2.466,42
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.741,84
Satış: 2.889,00
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.394,00
Satış: 49.090,00