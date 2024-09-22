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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 22 EYLÜL 2024: Altın rekor tazeledi! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 22 Eylül 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Fed'in faiz indirimi sonrası rekor kıran altın fiyatları kar realizasyonlarının ardından yeniden yükselişe geçiyor. Ons altın fiyatı güne 2 bin 621 TL'den başladı. Gram altın fiyatı ise bugün 2 bin 874 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 22 Eylül 2024 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 07:20 Güncelleme: 22.09.2024 - 07:20
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