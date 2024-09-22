Altın fiyatları 22 Eylül 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Fed'in faiz indirimi sonrası rekor kıran altın fiyatları kar realizasyonlarının ardından yeniden yükselişe geçiyor. Ons altın fiyatı güne 2 bin 621 TL'den başladı. Gram altın fiyatı ise bugün 2 bin 874 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 22 Eylül 2024 Altın fiyatları alış-satış rakamları…
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Altın fiyatları son durum gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed faizi 50 baz puan düşürdü ve yüzde 5 seviyesine çekti. Fed'in faiz indirimi hamlesi sonrası altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı ancak kar realizasyonu sonrası gerilemeler görüldü. Bugün ons altın 2 bin 621 liradan, gram altın ise 2 bin 874 liradan alıcı buluyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verilerine göre bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 22 Eylül 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
20 Eylül Cuma günü 2 bin 870 liradan işlem gören gram altın, 22 Eylül Pazar günü 2 bin 870 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 4 bin 593 liradan, 4 bin 598 liraya yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
2.874,25
2.875,03
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ALTIN/ONS FİYATI
2.621,10
2.622,65
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.598,80
4.700,67
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
18.395,20
18.745,18
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YARIM ALTIN FİYATI
9.168,86
9.401,34
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ZİYNET ALTINI FİYATI
18.395,20
18.745,18
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ATA ALTIN FİYATI
19.387,41
19.874,82
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.580,00
2.415,82
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.663,00
2.815,04
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GREMSE ALTIN FİYATI
47.296,00
47.945,00
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