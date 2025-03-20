Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ TABLOSU 20 MART 2025: Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 20 Mart 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 20 Mart 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, dün zirveyi görmüştü. Bugün ise ons altın, faizi sabit tutan FED'in ABD büyüme beklentisini düşürmesi ve enflasyon tahminini artırmasının ardından 3056 doları görerek rekor kırdı. Güne 3718 liradan başlayan gram altın, saat 15.30 itibarıyla 3 bin 707 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Mart 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 08:03 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        TV8 canlı yayın ile milli maç izle!
        TV8 canlı yayın ile milli maç izle!
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Habertürk Anasayfa