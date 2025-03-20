Altın fiyatları 20 Mart 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 20 Mart 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, dün zirveyi görmüştü. Bugün ise ons altın, faizi sabit tutan FED'in ABD büyüme beklentisini düşürmesi ve enflasyon tahminini artırmasının ardından 3056 doları görerek rekor kırdı. Güne 3718 liradan başlayan gram altın, saat 15.30 itibarıyla 3 bin 707 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Mart 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları Fed'in faiz kararı sonrası yükselişini sürdürüyor. Fed faizi yüzde 4.5'te sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, uygulanan tarifelerin enflasyonu yükselteceğini, enflasyon hedefine 2026 yılında erişilebileceğini söyledi. Bu gelişmeyle birlikte risklerin artmış olmasından dolayı altın primlendi. Dün 4054 TL'ye yükselerek rekor kıran gram altın, bugün saat 15.30 itibarıyla 3707 TL’den işlem görüyor. İşte, 20 Mart 2025 canlı altın fiyatları grafiği...
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3718 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3704 lira, en yüksek de 3735 lira seviyesi görüldü. Saat 17.30 itibarıyla 3.705,4090 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.705,7580
Satış: 3.705,7850
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış:3.034,3200
Satış: 3.034,9600
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.929,1500
Satış: 6.058,2200
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 23.733,6100
Satış: 24.181,1600
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.163,00
Satış: 24.348,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.828,17
Satış: 12.126,28
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 23.730,50
Satış: 24.178,39
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 24.557,44
Satış: 25.198,78
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.021,94
Satış: 2.928,11
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.380,78
Satış: 3.563,54
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 60.035,00
Satış: 60.749,00