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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Haziran 2023 | Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 20 Haziran çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları ile alış ve satış kurları yatırımcıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 1499 TL'ye yükselen gram altın fiyatlarındaki değişim dikkat çekti. İşte 20 Haziran çeyrek altın ve gram altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

Giriş: 20.06.2023 - 07:56 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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