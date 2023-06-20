Altın fiyatlarındaki son durum altının ons değeri ve dolar/TL kurunda yaşanılan son dakika gelişmelerine göre farklılık gösteriyor. Geçtiğimiz hafta bin 499 liraya yükselen gram altın fiyatlarında haftalık bazda değişim gözlendi. ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentiler yönünde politika faizini yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit tutarken gözler "Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna çevrildi. İşte 20 Haziran 2023 Salı güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatlarında son durum...