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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 2 Temmuz Salı: Altın fiyatları düşüyor! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları düşüyor! 2 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Dün dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki olumsuz tablo bugün de devam ediyor. Hatta altın, düne göre bugün daha düşük bir fiyatla güne başladı. Bugün gram altın 2 bin 442 TL'den, çeyrek ise 3 bin 903 TL'den işlem görüyor. İşte, 2 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 07:11 Güncelleme: 02.07.2024 - 07:22
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