Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 2 Mayıs Cuma verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde indirime gideceği sinyali ile sert düşüşünü sürdürüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın almak veya satmak isteyenler güncel alış-satış tablosunu inceliyor. Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 3500 doları aşarak tarihi zirvesini gördü. Ancak bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın otomotiv tarifelerinde indirime gideceği sinyali vermesi ve ABD'nin bazı ülkelerle gümrük tarifeleri konusunda müzakereler yürütmesi altını sert düşürdü. Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın yurt içi piyasalarda da düşüşünü sürdürürken gram altın 4 bin TL seviyesinin altına indi. Güne 4.070 TL seviyesinden başlayan altının gramı 3.984 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın 6.375 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.984,2410
Satış: 3.984,7850
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.203,4200
Satış: 3.204,0600
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.375,1400
Satış: 6.515,5900
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.497,4700
Satış: 25.978,6900
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.294,00
Satış: 26.503,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.701,28
Satış: 13.021,22
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.482,18
Satış: 25.962,79
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.742,65
Satış: 27.418,26
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.205,28
Satış: 3.142,18
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.679,09
Satış: 3.876,65
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 65.329,00
Satış: 66.308,00