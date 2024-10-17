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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 18 Ekim 2024: Altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altında yükseliş sürüyor! 18 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle temmuz-eylül döneminde yüzde 13,2 yükselerek 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancına ulaştı. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 18 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 07:16 Güncelleme: 18.10.2024 - 00:27
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