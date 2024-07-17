Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel 2 bin 590 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,29 üzerinde 2 bin 570 liradan tamamladı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları altının ons fiyatını desteklerken, yıl sonuna kadar bankanın en az iki kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin, enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair güveni "biraz artırdığını" ifade etti.

Ayrıca iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın bir tepki verebileceğine işaret eden Powell, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamaların sorulması üzerine ise "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim." dedi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 17 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...