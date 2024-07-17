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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 17 Temmuz 2024! Altın rekor kırıyor! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para oldu?

        Altın rekor kırmaya devam ediyor! 17 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor! Bu hafta kendi rekorunu tazeleyen altın fiyatları, yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Bugün gram altın 2 bin 629 TL'den, çeyrek ise 4 bin 206 TL'den işlem görüyor. İşte, 17 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 07:23 Güncelleme: 17.07.2024 - 07:23
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