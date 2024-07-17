Altın rekor kırmaya devam ediyor! 17 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor! Bu hafta kendi rekorunu tazeleyen altın fiyatları, yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Bugün gram altın 2 bin 629 TL'den, çeyrek ise 4 bin 206 TL'den işlem görüyor. İşte, 17 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
- 1
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel 2 bin 590 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,29 üzerinde 2 bin 570 liradan tamamladı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları altının ons fiyatını desteklerken, yıl sonuna kadar bankanın en az iki kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.
Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin, enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair güveni "biraz artırdığını" ifade etti.
Ayrıca iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın bir tepki verebileceğine işaret eden Powell, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamaların sorulması üzerine ise "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim." dedi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 17 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
- 2
ALTIN FİYATLARI REKOR KIRIYPR
Gram altın Pazartesi günü kapanışı 2 bin 596 liradan yaparken; 17 Temmuz Çarşamba günü 2 bin 629 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 155 liradan, 4 bin 206 liraya yükseldi.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.629,06
Satış: 2.629,53
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.473,17
Satış: 2.473,55
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.206,50
Satış: 4.299,28
- 6
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.825,98
Satış: 17.144,52
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.386,70
Satış: 8.598,56
- 8
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.825,98
Satış: 17.144,52
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.193,63
Satış: 17.632,34
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.411,09
Satış: 1.848,61
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.388,52
Satış: 2.526,81