Altın fiyatları rekora koşuyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları, uzun zamandır beklediği rekora kavuştu. Gram altın tarihi yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Gazze'den gelen ateşkes haberi altın üzerinde etkili oldu. Ons altın güne 2696 dolardan başladı. Bir süredir dalgalı seyreden gram altın ise 3076 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları 16 Ocak 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bir süredir dalgalı seyir izleyen altın fiyatları ABD'de yükselen enflasyon ve Gazze'deki ateşkesle birlikte rekor kırdı. Gram altın güne 3074 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3071 lira, en yüksek de 3083 lira seviyesini gördü. Böylece altının gram fiyatı, 3083 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ocak 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Altın yatırımcılarının uzun zamandır beklediği gelişme yaşandı. Altın fiyatları ABD'de yükselen enflasyon ve Gazze'deki ateşkesle birlikte rekor kırdı. Gram altın tarihi yüksek seviyesine ulaştı.
Güne 3074 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 3071 lira en yüksek de 3083 lira seviyesini gördü. Böylece altının gramı 3083 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
Şu sıralar gram altın, bugün 3 bin 76 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 30 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.076,2170
Satış: 3.076,6620
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.697,1400
Satış: 2.697,5300
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.921,8900
Satış: 5.030,1900
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.686,6900
Satış: 20.058,9400
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.991,00
Satış: 20.159,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.812,92
Satış: 10.060,05
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.687,35
Satış: 20.058,57
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.282,20
Satış: 20.791,79
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.662,27
Satış: 2.509,90
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.796,69
Satış: 2.952,55
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.669,00
Satış: 50.298,00