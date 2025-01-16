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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 OCAK 2025: Altın fiyatları rekora koşuyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları rekora koşuyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları, uzun zamandır beklediği rekora kavuştu. Gram altın tarihi yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Gazze'den gelen ateşkes haberi altın üzerinde etkili oldu. Ons altın güne 2696 dolardan başladı. Bir süredir dalgalı seyreden gram altın ise 3076 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 07:25 Güncelleme: 16.01.2025 - 07:25
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