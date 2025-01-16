Altın fiyatları 16 Ocak 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bir süredir dalgalı seyir izleyen altın fiyatları ABD'de yükselen enflasyon ve Gazze'deki ateşkesle birlikte rekor kırdı. Gram altın güne 3074 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3071 lira, en yüksek de 3083 lira seviyesini gördü. Böylece altının gram fiyatı, 3083 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ocak 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…