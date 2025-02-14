Altında rekor üstüne rekor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları güncel verileri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Gram altın 3 bin 418 liradan, çeyrek altın 5 bin 589 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 14 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…
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Canlı altın fiyatları haftanın beşinci iş günü için araştırılıyor. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son durum ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yükseliş trendini sürdüren altının gram fiyatı, kendi rekorunu kırdı. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 400 lirayı, çeyrek altın 5 bin 500 lirayı aştı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Şubat 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.417,7370
Satış: 3.418,4360
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.926,4800
Satış: 2.929,7900
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.468,8400
Satış: 5.589,0500
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.875,2800
Satış: 22.287,8200
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.432,00
Satış: 22.547,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.901,31
Satış: 11.176,49
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.870,98
Satış: 22.284,62
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.785,64
Satış: 23.356,75
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.872,88
Satış: 2.748,46
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.138,86
Satış: 3.301,14
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.736,00
Satış: 56.254,00
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