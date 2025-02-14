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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 14 ŞUBAT 2025: Altında rekor üstüne rekor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

        Altında rekor üstüne rekor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları güncel verileri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Gram altın 3 bin 418 liradan, çeyrek altın 5 bin 589 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 14 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 07:45 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:11
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