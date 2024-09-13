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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 13 Eylül 2024: Altında yılın rekoru! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altında yılın rekoru! 13 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yılın rekorunu yaşıyor. Dün, günü düşüşle kapatan fiyatlar bugün yatırımcısının yüzünü güldürdü ve gram altın 2 bin 800 TL seviyesine çıktı! Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 13 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 07:16 Güncelleme: 13.09.2024 - 07:16
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