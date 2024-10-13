ABD'de Eylül ayında enflasyon yüzde 2,4 olarak açıklandı. Beklentilerin üstünde gelen ABD enflasyon verisi altına sınırlı yükseliş getirdi. Gözler ise altın fiyatlarına çevrildi. Bugün gram altın 2 bin 927 lira, ons altın ise 2 bin 655 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verileri ile bugün altın fiyatları ne kadar, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları kaç TL? İşte 13 Ekim 2024 altın fiyatları alış satış rakamları canlı takip ekranı…