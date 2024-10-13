Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 13 Ekim 2024: Bugün ons altın, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 13 Ekim 2024: Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları 13 Ekim Pazar günü için araştırılıyor. Haftaya 2921 liradan başlayan altın, kapanışı ise 2928 liradan yaptı. Bugün ise gram altın 2 bin 927 liradan, çeyrek altın 4 bin 684 liradan işlem görüyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ''Bugün ons altın, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 13 Ekim 2024 güncel altın fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 07:44 Güncelleme: 13.10.2024 - 07:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İnşaat alanındaki toprak kaydı! Bina boşaltıldı
        İnşaat alanındaki toprak kaydı! Bina boşaltıldı
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Uçakta panik!
        Uçakta panik!
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi
        ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Habertürk Anasayfa