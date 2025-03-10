Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Haftaya pozitif başlangıç yapan altında dalgalı seyir sürüyor. Küresel belirsizlik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşları söylemleri ons altın üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta ABD dolarındaki zayıflığın da desteği ile 2930 doların üzerini test eden ons altın, bu sabah 2910 dolar civarında yatay seyir izliyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları 11 Mart 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına ilişkin söylemleri ve zayıflayan dolar, altın üzerinde etkisini sürdürüyor. Ons altın fiyatı küresel belirsizliğin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret savaşı tehdidinin etkisiyle 2900 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Öte yandan gram altın 3412 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 11 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3413 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3413 lira, en yüksek 3426 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 3412 liradan alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da gram altın 3440 liradan alınırken 3475 liradan satılıyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.412,3510
Satış: 3.412,7860
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.903,8400
Satış: 2.904,4900
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.458,2200
Satış: 5.578,7700
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.836,4100
Satış: 22.248,2900
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.456,00
Satış: 22.570,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.887,08
Satış: 11.162,18
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.840,61
Satış: 22.254,18
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.825,94
Satış: 23.398,10
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.874,65
Satış: 2.750,46
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.141,81
Satış: 3.304,14
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.794,00
Satış: 56.312,00
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