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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 MART 2025: Altında dalgalı seyir sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Haftaya pozitif başlangıç yapan altında dalgalı seyir sürüyor. Küresel belirsizlik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşları söylemleri ons altın üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta ABD dolarındaki zayıflığın da desteği ile 2930 doların üzerini test eden ons altın, bu sabah 2910 dolar civarında yatay seyir izliyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 07:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 00:09
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