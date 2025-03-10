Altın fiyatları 11 Mart 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına ilişkin söylemleri ve zayıflayan dolar, altın üzerinde etkisini sürdürüyor. Ons altın fiyatı küresel belirsizliğin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret savaşı tehdidinin etkisiyle 2900 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Öte yandan gram altın 3412 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 11 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…