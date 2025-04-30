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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS 2025: Altın fiyatları düşüşte! Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 1 Mayıs 2025 Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Trump'ın otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmeye yönelik imzaladığı kararname sonrası yatay seyrediyor. Anlık verilere göre, gram altın 4090 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 6544 TL, tam altın ise 26.898 TL'den satışa sunuluyor. İşte 1 Mayıs 2025 güncel 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 07:51 Güncelleme: 01.05.2025 - 00:00
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