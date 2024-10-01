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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 1 Ekim 2024: Altın fiyatlarında gerileme! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında gerileme! 1 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        fiyatları haftanın ikinci gününde de gerilemeye devam ediyor. Daha önce 3 bin TL sınırını zorlayan gram altın, 2 bin 800 TL seviyesine çekildi. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 1 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 07:07 Güncelleme: 01.10.2024 - 07:07
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