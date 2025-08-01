ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları 31 Temmuz 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Altın piyasasında geçtiğimiz haftanın zirve seviyeleri sonrası yaşanan düşüş, bugün yerini sınırlı bir toparlanmaya bıraktı. Güne 4274 liradan başlayan gram altın, şu anda 4 bin 306 liradan işlem görüyor. İşte 1 Ağustos 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve ons altın fiyatları canlı takip ekranı…