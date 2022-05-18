Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek seçim için başkan adaylığı başvurusunu dün yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalar yapıyor. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir dönem daha Beşiktaş başkanlığı görevini yürütmek adına duyduğum arzuyu dün resmiyete döktüm. Burada yönetim kurulu arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyor ve haklarını helal etmelerini istiyorum"

"Yaklaşık sekiz bin oyun beş binini alarak Beşiktaş camiasının bize olan teveccühünün inancıyla yola çıktık. Geldiğimizde çok sıkıntılar vardı, ödemeler altı aydan beri yapılmıyor, gelirler temlikli... Zor günlerde kendimizi Beşiktaş'ın yöneticisi ve başkanı olarak bulduk. Önceliğimiz konuları anlamak sonra sıkıntılı kontratların yükünü kaldırmak, tüm bunları yaparken de sportif başarıyı kovalamak çok önemliydi. Gemiyi sağlıklı şekilde yüzdürmeyi başarabildiğimizi düşünüyorum"

"KEŞKE DAHA ÇOK ADAY ÇIKSAYDI"

"Beşiktaş'ın marka değerini yukarıya çıkarma adına daha fazla aday olmasını arzu ettim, talep ettim. Defalarca söylememe rağmen seçim maalesef bir arkadaşımız ve benim de dahlimle iki kişidir. Diğer arkadaşımıza başarılar diliyor ve tebrik ediyorum. Söyleyebileceğimiz, Beşiktaş'a görev yapmak için talip olanlara saygı duymak ve içtenlikle teşekkür etmektir"

"1,3 MİLYAR TL FAİZ VE KUR FARKI ÖDEDİK"

"Hatırlanacağı üzere borç 3.3 milyar TL'ydi... Şu anda durum 4.5 milyar TL. Bu keyifsiz bir durum. Faiz ve kur farklarından dolayı 1.3 milyar TL'lik bir fark oluştu. Biz bu 4,3 milyar TL'yi kaçınılmaz olarak görüyor ve daha da artmamış olmasını başarı olarak görüyoruz."

"DENK BÜTÇEYİ YAKALADIK"

"Dönemimizdeki gelirimiz 1,8 milyar, giderlerimiz 1,8 milyar liradır. Yani geldiğim günden beri söylemeye çalıştığım denk bütçeyi aslında bizler gerçekleştirdik"

"AMATÖR BRANŞLARDAKİ ZARARI 10 MİLYON EURO'DAN 2'YE İNDİRDİK"

"10 milyon Euro civarında olan amatör branş zararı bir sonraki sene 5'e sonraki sene de 2 milyon Euro'ya kadar indirilmiştir. Bunun kısa zaman içinde bilançolara yansıyacağının bilinmesini istiyorum."

"HİÇBİR ÇALIŞANIMIZA BORCUMUZ YOK"

"Kamuoyunda bilindiği üzere hiç kimsenin Beşiktaş'tan alacağı söz konusu değildir. Özellikle çalışan, emekçilerimizin maaşlarını gününde ödeyebilmek adına verdiğimiz mücadelenin onların yüzüne yansımasından son derece mutluyum"

"Adem Ljajic, Douglas, Lens gibi oyunculara yapılan 3-5 milyon Euro'luk sözleşmeler bu borç yükünün temelidir."

"NO: 1903 LOKALİ'Nİ GERİ KAZANDIRDIK"

"Geldiğimizde NO: 1903 Lokali borçlarımızdan ötürü Belediye tarafından alınmıştı. Gerekenleri yaptık, borçlarımızı ödedik ve tekrar kulübümüze kazandırdık lokali. Beşiktaşlılar çocukları ile gidip kahvaltılarını yapabilir."

"Stadımızın iskanı yok. Buranın iskanını da almak bize nasip oldu. Akatlar ve Süleyman Seba Tesisleri dönemimizde yenilenmiştir."

"GENÇ VE MALİYETİ DÜŞÜK OYUNCULARLA SÜREÇ BAŞLATMAK İSTİYORUZ"

"Gelecek dönemde genç oyuncularla, maliyeti düşük uzun vadeli bir planla yenilenen kadrosu ile bir süreç başlatmak istiyoruz. Ersinler, Rıdvanlar, Serdarlar, Güvenlerle devam edecek ve yenilerini bulacak, çıkaracağız. Sabır göstererek Beşiktaş'ı hazırlayacağız"

"KAFAMIZDAKİ RAKAMLAR GELMEZSE HİÇBİR GENCİMİZ AYRILMAYACAK"

"Rıdvan, Ersin, Serdar… Hepsiyle ilgili kapımız çalınıyor. Ama nasıl fayda sağlarız bu önemli. Kafamızdaki rakamları almadığımız sürece, hiçbir çocuğumuz hiçbir yere gitmeyecek"

"YENİ SPOR YASASINI HAK ETTİK"

"Yeni spor yasasını hak ettik. Koca çınarları, 100 yıllık kulüpleri borç altına soktuk. Ama yasada yöneticilerin borç alıp vermesiyle ilgili sınırların genişletilmesi gerekiyor"

GENÇ FUTBOLCULARIN SÖZLEŞMELERİ...

"İki telefon geldi seni istiyorlar' diye hakkın olanın 10 katını isteyemezsin. Bunu bizim çocuklarımız yapmıyor ama menajerler var. Bizim bu çocukları menajerlerden kurtarmamız gerekiyor. Kontrat bitmeden 1-2 sene önce kontrat uzatmak gibi bir mecburiyet yok. Gerekirse bekleriz"

"COIN, TARAFTARA VE İNSANIMIZA ZARAR VEREBİLİR, BİZİM BÖYLE PARAYA İHTİYACIMIZ YOK"

"Coin olayına neden girmedik? Diğer kulüplerin bu konularda öyle bahsettiğiniz gibi gelirler elde ettiğini düşünmüyorum. Bu konuda bilgi eksiğiniz var. Bu konuyu delege ettim ekibime, ben de karar vereceğim son aşamada ancak halen bekletiyoruz. Beşiktaş Taraftar Token konusunda benim taraftarım bu token'ı aldığında bundan mağdur olmasını istemem. Bu konuda sık dokuyoruz biraz. Ama Beşiktaş bu işi beceremedi diye bir algı yaratılıyor, oysa biz hukuki tüm detayları en ince noktasına kadar takip ediyoruz. Beşiktaş taraftarı Token alacağım diye arabasını satsın, sonra o Token'in değeriyle taraftarın cebinde para kalmasın. Bizim böyle bir paraya ihtiyacımız yok. Taraftarıma zarar verecek hiçbir şeyin içinde olmam"

"HAKEM SORUNU BAĞIRMAKLA ÇÖZÜLMEZ"

"Hakemlerle ilgili bağırdığınızda problemi çözebilseydiniz bugün halen bu problem olur muydu? Bir şeyin çözülebilmesi için gidip konuşacaksınız. Ben Beşiktaş'ın menfaatlerini korumam gereken yerde korudum. Bundan fazlası şova girer"

"HAKEMLERİN HEPSİ DEĞİŞTİRİLMELİ"

"Hakemlerin hepsi değiştirilmeli. TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Hepiniz istifa edin. Hepiniz taraflısınız. Trabzonspor - Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi. Kararın sonuca etki etmediğini söylemişler. Umarım o kararı veren Tahkim Kurulu yeni sezonda yerinde olmaz"

"TFF BAŞKANLIĞI DÜŞÜNCEM YOK"

"TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Öyle bir düşüncem olsaydı, Beşiktaş'ta başkanlık için yeniden aday olmazdım"

"HAKEM OPERASYONUNA DAHLİM OLMAMIŞTIR"

"Hakem operasyonuna dahlim olmamıştır. Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için bu iş sulandırıldı. Özellikle çiçek verenler ve bu operasyonu doğru bulmayanlar, her hakem hatasının ardından mağdur olduğunu söyleyenlerdir."

"Temenni ediyorum yeni gelen TFF yönetimi bütün kurulları ve eski hakemleri gönderir. Bir Beşiktaş başkanı olarak bunu cesaretle dile getiriyorum. Biz kadar Türk futbolundaki bütün takımlara mağduriyet yaratmışlardır, söz konusu sadece ben değilim"

"ISMAEL'İN ARKASINDA SONUNA KADAR DURACAĞIM"

"Valerien Ismael'in sonuna kadar arkasında duracağım, kararlıyım. Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli... Hiçbirini ben göndermedim. Çalışmak istemeyenlerle yolları ayırdık."

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