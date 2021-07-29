AA

Çankırı Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Belediyesinin girişimleriyle kentin mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden höşmerim tatlısının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendiği belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı'nın tüm değerlerine sahip çıkma gayretinde olduklarını belirtti.

Yöresel bir ürüne daha tescil belgesi almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Esen, 13 yöresel ürün için daha Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptıklarını, ürünlerin değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Ürünlerin Çankırı Belediyesi bünyesinde kurulan Çankırı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde Çankırılı kadınlar tarafından hazırlanacağını aktaran Esen, bu sayede hem üretime hem istihdama hem de kent ekonomisine katkı sunacaklarını ifade etti.

Yumurta tatlısı, sarımsaklı et, yoka ekmek muskası ve tutmaç çorbasından sonra höşmerim tatlısı, Çankırı'nın coğrafi işaretli 5'inci ürünü oldu.