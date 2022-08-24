Çankırı'da önemli keşifler... Sayı 4 bine ulaştı!

"BURASI BİZE DOĞA MİRASI OLARAK KALDI"

Kazı başkanı Prof. Dr. Sevim Erol, Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nin dünyanın en önemli fosil lokalitelerinden biri olduğunu belirterek, "Çorakyerler, dünyada benzeri çok az olan, önemli fosil lokaliteleri arasında yer alıyor. Çünkü şu anda şehrin merkezindeyiz. Bu tür fosil lokaliteleri, bu kadar rahat ve kolay ulaşılabilir bir yerde değil. Bunun hem artı hem de eksi yönleri var. Artı yönleri; kolay çalışılabilecek, kolay ulaşılabilecek bir alanda olması.

Eksi yönleri ise yol kenarında bulunmamız ve merkezde olmamız nedeniyle koruma altında bulunmasına rağmen, korunmasında güçlükler yaşayabiliyoruz. Çankırı için Çorakyerler çok önemli. Burası bize doğa mirası olarak kaldı. 9 milyon yıla kadar inen bir tarihi var. 9 milyon yıllık bir fosil lokalitesi yıllarca korunmuş ve günümüze kadar gelmiş. Fakat bu lokalite merkezde olması nedeniyle 1 günde yok edilebilir. O nedenle aslında Çankırılıların, yerel yönetimlerin, yetkililerin çok dikkatli olması ve bu fosil alanını çok iyi koruyabilmesi gerekir" dedi.