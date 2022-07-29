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Canım Kardeşim filminin küçük yıldızıydı! Kahraman Kıral'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Canım Kardeşim filminin küçük yıldızı Kahraman Kıral'ın son hali herkesi şaşırttı. Yeşilçam'ın efsane sanatçıları Kemal Sunal, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Adile Naşit ile başrolü paylaşan çocuk yıldız başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazındı. Yansız Adam, Şaşkın Damat, Erkekler Ağlamaz, Ben Doğarken Ölmüşüm ve Gelin gibi birçok dizi ve filmde rol alan Kahraman Kıral'ın yıllar içerisindeki değişimini görenler gözlerine inanamadı. İşte, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman Kıral'ın son hali...

29.07.2022 - 15:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeşilçam'ın efsane filmi Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman Kıral yıllar sonra gündeme geldi. 

  • Başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Adile Naşit gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin genç yıldızı, başarılı oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyurdu.

  • 1973 yılında çekilen filmde 9 yaşıbnda olan Kahraman Kıral, milyonları ağlatan sahnelerle hafızalara kazındı.

  • İlkokul dönemi boyunca 15 filmde rol alan çocuk yıldız Yansız Adam, Şaşkın Damat, Erkekler Ağlamaz, Ben Doğarken Ölmüşüm ve Gelin gibi yapımlarda ekran karşısına geçti.

  • 1964 yılında dünyaya gelen usta oyuncu 1972 ile 1976 yılları arasında pek çok filmde rol aldıktan sonra 1976 yılında sinemayı bıraktı. 

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