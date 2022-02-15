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Canım Annem dizisi konusu ve oyuncuları! Canım Annem dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Canım Annem dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Bir aşk ve aile dramının yaşandığı günlük dizisi Canım Annem 14 Şubat pazartesi günü yayın hayatına başladı. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Canım Annem dizisi oyuncuları kimler? İşte Canım Annem dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler...

15.02.2022 - 17:13 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan günlük dizi Canım Annem'in oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Saran Studios ve Stellar Yapım imzası taşıyan Canım Annem hafta içi her gün 14:45'te yayınlanacak. İşte Canım Annem dizisi oyuncuları ve konusu hakkında...

  • CANIM ANNEM KONUSU NEDİR?

    Zeynep annesine çok düşkün masum güzel bir kızdır. Bir gün annesi Cemre kaza geçirir ve ölür. Zeynep üzülmesin diye ona annesinin öldüğünü söyleyemezler. Çünkü doğuştan kalbi delik olan Zeynep bu üzüntüyü kaldıramayacak kadar hasta bir kalbe sahiptir. Zeynep’in annesi ölürken öyle bir iftiraya uğrar ki, bu iftiralara inanan kocası Murat, taparcasına sevdiği eşinden şimdi deli gibi nefret etmektedir. Murat’ın annesi oğlunu, hep evlenmesini arzuladığı Melek ile evlendirmek için şimdi uygun şartlara sahiptir. Zeynep annesinin öldüğünü öğrendiği gece babasının Melek ile evlendirilmek istediğini de öğrenir ve kriz geçirir. Zeynep’in kalbi durmak üzereyken, bir mucize gerçekleşir. Zeynep’in karşısında annesine ikizi kadar benzeyen Nazlı çıkar. Son anda Zeynep’in hayatı kurtulmuştur ve ona anne diye sarılır. Murat şimdi kızı için, nefret ettiği eşine tıpatıp benzeyen Nazlı’ya, Zeynep kalp ameliyatı olana kadar kiralık annesi olmasını teklif eder. Nazlı ve Cemre’nin ikizi olduğunu, Nazlı dahil kimse bilmemektedir. Fakat kader onu bu hakikati öğrensin diye oraya göndermiştir.

  • CANIM ANNEM OYUNCULARI

    Yönetmenliğini Yasemin Erkul Türkmenli ve Ece Tahtalıoğlu Pertez'in yaptığı Canım Annem dizisi oyuncuları arasında, Selin Sezgin, Erol Gedik, Gece Işık Demirel, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar, Cansın Mısırlı, Faruk Pakiş, Özlem Savaş, Kayra Zabçı, Emin Önal, Belma Mamati, Yavuz Pekdiker yer alıyor.

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