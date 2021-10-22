Üç arkadaşı boğup dereye atmış!

Kocaeli Karamürsel'de, 7 Ağustos’ta, edinilen bilgiye göre tersanede çalışan Selçuk Duman’dan haber alamayan ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

İhbar sonrasında inceleme başlatan polis ekipleri, Duman’ın araba anlaşmazlığı yaşadığı ve aralarında ev arkadaşlarının da olduğu 6 kişiyi Zonguldak, Kırıkkale, Karamürsel ve Gebze’de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

İHA'da yer alan habere göre gözaltına alınan zanlılardan 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Duman’ın 3 arkadaşı ise ev arkadaşlarını anlaşmazlıkta çıkan tartışma neticesinde iple boğarak Gemlik’te dereye attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

İtiraf sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipler, Gemlik’te belirtilen dere yatağında dalgıçlar eşliğinde arama başlattı. Uzun süren aramalarda Duman’ın cesedine rastlanmazken aramaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların kullandıkları araçlarında yapılan aramalarda ise tarihi eser niteliğinde altın sikkeler ele geçirildi. Sikkeleri gizlemek isteyen şahısların, kahvaltılık malzemelerin içine sikkeleri sakladıkları belirlendi.

Şüphelilerin yapılan incelemelerinde ise tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.