Annesini korkuttu! Kalp krizinden öldürdü!

Gaziantep'te edinilen bilgiye göre, olay, Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.T., annesi Fatma T. ile tartışarak, önce evi ateşe verdi.
ATEŞ EDEREK ANNESİNİ KOVALADI
İHA'da yer alan habere göre siniri geçmeyen ve belindeki silahla evin içerisinde havaya ateş ederek annesini kovalayan F.T.'nin elinden kurtulmayı başaran anne ise büyük bir panik ile evden kaçtı.
KORKU NEDENİYLE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Komşusunun evine sığınan ve büyük korku yaşayan anne Fatma T.'nin kalbi, evladının yaşattıklarına dayanamadı. Fenalaşan kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Oğlunun yaşattıklarına kalbi dayanmayan ve hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.
ANNESİNİN ÖLÜMÜNE İNANDIRILAMADI
Olay günü annesi Fatma T.'nin ölümü üzerine yakınları, olay yerinden ticari taksi ile kaçan F.T.'ye telefon ile ulaştı. Annesinin vefat ettiği söylenen ve gelmesi istenen F.T., annesinin ölüm haberine inandırılamadı.
PARA İSTEMİŞ, "YOK" DEYİNCE EVİ ATEŞE VERMİŞ
Yaşadığı İstanbul'a gittiği iddia edilen F.T., jandarma ekiplerinin başarılı çalışması ile Gaziantep kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. F.T.'nin ilk ifadesinde ise ailesinden para istediğini, "yok" denilince sinirlenerek olay yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.
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