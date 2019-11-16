Cani damat için jet hızıyla karar

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Erdoğdu Mahallesi’nde 6 Mart 2019 tarihinde çocuklarının gözü önünde kayınvalidesi Rabia Kumaş’ı silahla öldüren ve eşi İlknur D.’yi silah vurduktan sonra bıçakla yaralayıp polise teslim olan Abdülbaki D., ikinci kez hakim karşısına çıktı.

BİRİNCİ CELSEDE CİNAYETİ ANLATTI

Birinci celsede çocuklarını kendisinden ayırdığını ileri sürdüğü kayınvalidesini ve eşini vurduktan sonra silahı kafasına dayadığını ve tetiği çektiği belirten Abdülkadir D., silahın tutukluk yaptığını söylemişti. Sanığı dinleyen mahkeme heyeti, daha sonra tanıkları ve saldırıdan yaralı kurtulan İlknur D.’yi dinledi.

İKİNCİ CELSEDE “PİŞMANIM” DEDİ

Hakkında biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapsi cezası istenilen Abdülbaki D., ikinci celsede ise son sözlerini soran mahkeme başkanına, “Böyle olmasını istemezdim, yaptığımdan pişmanım” diye cevap verdi. Mahkeme heyeti son savunmanın ardından, Rabia Kumaş’ı öldüren Abdülbaki D.’ye verdiği müebbet hapis cezasını 25 yıla düşürdü.

Eşi İlknur D.’ye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırılan Abdülbaki D.’nin bu cezası da 18 yıla indirildi. Abdülbaki D., yasak silah kullanmaktan ötürü 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Sanık toplamda 44 yıl 8 ay hapis cezası yemiş oldu.